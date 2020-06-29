Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış - Son Dakika

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2020 itibariyle 66 bin 72 oldu.

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2020 itibariyle 66 bin 72 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2020 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2020 sonu itibariyle 23 milyon 448 bin 381 oldu. Karabük'te ise Ocak ayında 65 bin 804 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı son 5 ayda 268 artışla Mayıs sonu itibari 66 bin 72'ye yükseldi.


Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 72 araçtan; 40 bin 630'u otomobil olurken, 9 bin 649'u kamyonet, 2 bin 999'u kamyon, 4 bin 367'si motosiklet, bin 709'u minibüs, 591'i otobüs, 5 bin 881'i traktör ve 246'sı da özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:03 Kaynak: İHA

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