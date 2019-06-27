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Karabük'te trafik denetimleri

53 dakika önce

Karabük Emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde 36 kişiye 12 bin 22 lira ceza kesti.

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Karabük Emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde 36 kişiye 12 bin 22 lira ceza kesti.
Müdürlükten yapılan açıklamada, başta yaya önceliği olmak üzere merkez ve ilçelerde denetim yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "8 muayenesiz araç, 2 kırmızı ışık ihlali, 12 adet seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 4 adet yayalara geçiş hakkı vermemek, 10 adet de kanunun diğer maddelerinden olmak üzere 173 araç kontrol edilmiş, 36 sürücüye cezai işlem uygulanmış olup, 9 araç trafikten men edilerek toplamda 12 bin 022 lira idari para cezası uygulanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
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