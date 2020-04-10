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Karabük'te trafik ışıkları ile "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
Karabük'te trafik ışıkları ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Karabük'te trafik ışıkları ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "Evde kal" çağrılarına destek sürüyor.
Karabük Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek, bu çağrıya destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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