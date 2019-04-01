Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Abdullah S'nin kullandığı (49) 78 AB 416 plakalı motosiklet, Balıklar Kayası mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı

Karabük'ten Ankara istikametine giden Şükrü H. yönetimindeki 34 SG 8634 plakalı otomobil, Kemal Oyman kavşağında Osman K. idaresindeki 78 BA 642 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nurhayat, Elif (14) ve Burak K. (11) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kent merkezinde bulunan Çamlık Caddesi'nde ilerleyen Emre Ç. yönetimindeki 34 ET 8007 plakalı motosiklet, seyir halindeki otomobile çarparak devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:22 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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