Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

16 dakika önce

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Karabük kara yolu Üçevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Galip Mangaltepe'ye (73), İ.K'nin kullandığı 34 KZU 78 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mangaltepe, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede Karabük yönüne gelen Mehmet Çavdar yönetimindeki 78 AS 142 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Üçevler mevkisinde yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü ve yanında bulunan Şerife, Furkan ve Yusuf Çavdar (9) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi Kültür Merkezi önündeki kazada da kavşakta İsmail Güven'in kullandığı 78 DE 167 plakalı otomobille polis memuru Hasan Öztürk idaresindeki polis aracı çarpıştı.
Kazada, Öztürk ile diğer araçtaki Birsen Güven yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:19 Kaynak: AA
araştırma, öldü, trafik kazası, karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:35:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]