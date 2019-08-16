Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen 4 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen 4 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Adem Y. yönetimindeki 34 ZZ 7142 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Çevrik Köprüsü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Feyza Gül ve Esma Yılmaz yaralandı.
Polis ve jandarma ekiplerinin önlem aldığı noktada Cemile A'nın kullandığı 34 UK 9285 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada sürücü, araçtaki Kezban ve İbrahim Bera Pala, Gülderen ve Fatma Nur Boylan ile Said Berk Arıkan yaralandı.
Bulak köyünden kent merkezine giden M.U. yönetimindeki 78 AY 065 plakalı cip, Bulak kavşağında devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kent merkezi yönüne giden Osman H. idaresindeki 67 EV 940 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şerafettin A'nın kullandığı 74 AK 250 plakalı kamyonet, Uzunkum mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu
Feci kazada 40 günlük bebek öldü Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:22:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazaları: 11 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]