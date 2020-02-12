Karabük'te trafik kazaları: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te trafik kazaları: 12 yaralı - Son Dakika

Karabük'te trafik kazaları: 12 yaralı

6 saat önce

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ikisi bebek, 4'ü çocuk, 12 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazaları: 12 yaralı, System.String[]

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ikisi bebek, 4'ü çocuk, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.K. (34) yönetimindeki 06 ADR 476 plakalı kamyonet, Beşbinevler Mahallesi 68 Nolu Sokak ile 52 Nolu Sokak'ın birleştiği kavşakta D.K. (35) idaresindeki 34 F 8928 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü U.K. ve yanındaki E.K. (5), G.K. (29) ve E.Y. (5) ile diğer araçtaki A.G.B. (1), Y.B.B. (3), Ö.E.B. (3) ve S.U. (53) yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.G.B, Y.B.B, Ö.E.B ve S.U'nun tedavisini ayakta yaparken, diğer yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Safranbolu ilçesinde de Eflani ilçesi yönüne giden Y.C. (40) idaresindeki 78 DD 846 plakalı minibüs, Ağaçkese köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.A.Y'nin (35) kullandığı 74 AN 637 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve A.Y. (32) ile Y.Y. (1) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Y.C'nin tedavisini ayakta yaparken diğer yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:38:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te trafik kazaları: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]