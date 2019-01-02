Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazaları: 2 Yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazaları: 2 Yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nden kent merkezine giden Halil K. yönetimindeki 35 NGJ 14 plakalı otomobil, bisikletiyle ara sokaktan yola çıkan Can T'ye (13) çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Karabük Üniversitesi Demir ve Çelik Kampüsü içinde ilerleyen Mehmet Ali A'nın kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel U'ya (21) çarptı.

Kazada yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Şirinevler, Karabük, Güncel
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