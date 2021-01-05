Karabük'te trafik kazaları: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük'e gelen Ş.T. idaresindeki 54 PJ 262 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Kadıbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

Yol kenarındaki tarlada durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Diğer bir kaza ise Eskipazar ilçesinde meydana geldi.

Karabük'ten Ankara istikametine gitmekte olan N.D. yönetimindeki 34 ZD 2078 plakalı kamyonet, Aslanlar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, kamyonette bulunan F.D. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.