Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı

2 saat önce

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü kavşağında Bilal Şenol'un kullandığı 78 AZ 071 plakalı kamyonet ile Birol Şanlı yönetimindeki 78 S 0163 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile otobüste bulunan Meral Özdemir (35) ve Gülseren Çevik (40) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kent çıkışında meydana gelen diğer kazada ise Ankara istikametine giden İskender Çakmak idaresindeki 78 SG 528 plakalı otomobil ile Uğur Şenol'un kullandığı 33 CBR 30 plakalı motosiklet Öğlebeli kavşağında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Kastamonu, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]