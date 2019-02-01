Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazaları: 8 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazaları: 8 Yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazaları: 8 Yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen H.Y. yönetimindeki 25 HB 821 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek refüje düştü.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.Y, A.Y. ve N.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil toprak zemine saplandı

Diğer kazada, Karabük'ten Eskipazar ilçesine giden B.Ü. idaresindeki 34 ZS 6924 plakalı otomobil, kent çıkışında kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan ve toprak zemine saplanan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Ü.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç ağaçlara çarptı

Karabük'ten Ankara'ya giden S.G'nin kullandığı 78 YD 735 plakalı otomobil ise Asit köprüsü yakınlarında yoldan çıktı ve kenardaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir diğer kazada ise Yenice'den Karabük'e gelen M.M. yönetimindeki 67 ES 971 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye düştü.

Bir kısmı su içerisinde kalan kamyonetin sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarda yaralanan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Ankara, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek 24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı

Aziz Yıldırım FETÖ Davasında Tanık Olarak Dinlendi Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:09:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazaları: 8 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]