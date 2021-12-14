Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
C.Y idaresindeki 78 AJ 118 plakalı traktör, Eflani ilçesi Ulugeçit köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya düştü.
Yaralanan sürücü, Eflani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çağlayan Sokak Kavşağı'nda ise S.Ö'nün kullandığı 78 BM 757 plakalı cip, F.Y. yönetimindeki 78 AB 543 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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