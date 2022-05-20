Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

20.05.2022 21:40

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Ramazan K. idaresindeki 74 BK 016 plakalı otomobil, Karabük- Bartın kara yolu Akçasu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik panosuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Zeynep Ö. (12) ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük- Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda ise S.S. yönetimindeki 78 SD 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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