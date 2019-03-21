Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

50 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük- Safranbolu çevre yolunda meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu J.A.J.A.L.(22) isimli sürücü 78 MA 085 plakalı otomobili ile aynı istikamette seyir halinde olan O.G. (67) idaresindeki 78 AN 123 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 22 yaşındaki yabancı uyruklu sürücü J.A.J.A.L. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • ZEKİ: 78 AN 123 PLAKALI ARAÇ SAĞ ŞERİTTE PARK HALİNDEYDİ.BU ARACI SOLLADIM ARKAMDAN GELEN SÜRÜCÜ BU ARACA ARKADAN ÇARPTI. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Ferhat Göçer, Klip Çekiminde Kaza Geçirdi! Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]