Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük-Ovacık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karabük-Ovacık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Ovacık - Karabük karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Ziya Özçetin yönetimindeki 78 AH 563 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen İsmail Balcıoğlu idaresindeki 78 SL 866 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile çıkarılırken otomobilde sıkışan Satı Özçetin ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken ağır yaralı olan Satı Özçetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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