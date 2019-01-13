Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Karabük-Kastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Karabük- Kastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyreden Cumhur Yavaş (42) idaresindeki 34 UC 5826 plakalı otomobil, Çevrik Köprü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki sürücü Yavaş ile Tuncay Yavaş (52), Recep Yavaş (61), Fehime Yavaş (78) ve Kaniye Yavaş (50) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Recep Yavaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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