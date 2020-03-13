Karabük'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü

58 dakika önce

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü Oğlunun kaza haberini anne ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi Karabük-Bartın karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü

Oğlunun kaza haberini anne ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi

KARABÜK - Karabük- Bartın karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Bartın karayolu Tayyip köyü ağaç tüneller mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan Tuncay İşözen idaresindeki 78 BA 121 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra ağaçlara çarparak durdu. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İşözen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine Jandarma, Polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobil içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada kaza haberini alan İşözün annesi ve yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü İşözen'in cansız bedeni Bartın AFAD ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Safranbolu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
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