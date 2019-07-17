Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
5 saat önce
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:46 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki 78 BG 484 plakalı otomobil, Cuma pazarı kavşağında ışıkta bekleyen M.Y. idaresindeki 78 SR 619 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, 78 BG 484 plakalı otomobilde bulunan N.C. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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