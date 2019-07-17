Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
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Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

5 saat önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki 78 BG 484 plakalı otomobil, Cuma pazarı kavşağında ışıkta bekleyen M.Y. idaresindeki 78 SR 619 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, 78 BG 484 plakalı otomobilde bulunan N.C. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:46 Kaynak: AA
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