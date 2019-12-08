Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kadir Turna yönetimimdeki 78 AT 092 plakalı Orman İşletmesine ait resmi araç Kalaycılar Mahallesi'nde rampa aşağıya indiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü Turna yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK