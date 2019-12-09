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Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Turna (40) yönetimindeki 78 AT 092 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait pikap, Nişantaşı mevkisinde takla attı. Kazada sürücü Turna yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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