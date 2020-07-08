Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Recai yönetimindeki 34 LA 0042 plakalı cenaze nakil aracı, Kemikli mevkisinde Osman Kadam idaresindeki 14 EH 304 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan cenaze nakil aracı sürücüsü, ambulansla önce Eskipazar Devlet Hastanesine ardından Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.