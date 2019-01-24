Karabük'te Trafik Kazası: 2 Ölü

Karabük'te, kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karabük'te, kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük istikametine giden 67 NY 124 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Yeniköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından sudan çıkarılan araçtan çıkarılan 5 kişiden biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan 3 kişi de otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ve kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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