Karabük'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu ilçesi istikametine giden D.G. (45) idaresindeki 74 BT 811 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen A.G'nin (24) kullandığı 06 CDJ 811 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedene çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan İ.G. (38), B.G. (14), L.D. (13) ve S.D. (18) yaralandı.
Yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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