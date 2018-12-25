Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Karabük'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Karabük
'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karabük- Eskipazar
D-755 karayolu Cumayanı sanayi kavşağında meydana geldi. Ayhan Y. idaresindeki 78 BT 941 plakalı kamyonu ile kavşağa giriş yaptığı sırada bu sırada Eskipazar istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27) idaresinde 18 LH 311 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ön tarafı hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü ile yanında bulunan Arzu Bal A. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:14 Kaynak: İHA
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