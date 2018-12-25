Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Karabük'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Karabük'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Eskipazar D-755 karayolu Cumayanı sanayi kavşağında meydana geldi. Ayhan Y. idaresindeki 78 BT 941 plakalı kamyonu ile kavşağa giriş yaptığı sırada bu sırada Eskipazar istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27) idaresinde 18 LH 311 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ön tarafı hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü ile yanında bulunan Arzu Bal A. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:14 Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi!

Tuvalette Doğum Yapan Anne, Bebeğini Çöp Kovasına Atıp Kaçtı Ağabeyine Kurşun Yağdıran Zanlı, Karakoldaki İfadesinde "Namus Yüzünden Yaptım" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:18:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]