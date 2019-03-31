Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde Bartın-Karabük kavşağında Satı Çelik yönetimindeki 57 AK 391 plakalı otomobil ile Güven C. idaresindeki 32 FJ 726 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Çelik yönetimindeki otomobil devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Çelik ve yanındaki Güler Çelik ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:15 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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