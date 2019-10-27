Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:54 Kaynak: AA
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.M. (36) idaresindeki 78 AAK 449 plakalı otomobil, Sanayi kavşağından Balıklar Kayası kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü M.M. ve otomobilde bulunan S.T. (26), sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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