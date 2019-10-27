Son Dakika Haberleri: Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.M. (36) idaresindeki 78 AAK 449 plakalı otomobil, Sanayi kavşağından Balıklar Kayası kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü M.M. ve otomobilde bulunan S.T. (26), sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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