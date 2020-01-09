Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

43 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Şaban M. yönetimindeki 78 DC 516 plakalı otomobil Karabük istikametinden Safranbolu'ya giderken kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Harun E. (46) idaresindeki 55 SY 201 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücüde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi
Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu

Son Dakika Haberleri
23:28 Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
23:18 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde, İran'ın Ukrayna uçağını kazara... - Son Dakika Haber
23:17 Kek paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
23:12 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci aday belli oldu - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber
21:59 Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 23:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]