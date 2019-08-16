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Karabük'te trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı

1 saat önce

Karabük'te kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarparak durdu.

Karabük'te trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı, System.String[]
Karabük'te kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kastamonu'dan Karabük istikametine seyreden C.A. (37) idaresindeki 34 UK 9285 plakalı otomobil Çevikköprü mevkisinde havanın yağışlı yolun kaygan olması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp ağaçlık alana girerek ağaca çarpması neticesinde tek araçlı, yaralanmalı, maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçta bulunan çocuklar F.N.B. (9), İ.B.P. (4) ve S.B.A. (13) ile sürücü C.A. (37), K.P. (45) ve G.B. (39) yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK
Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
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