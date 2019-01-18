Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

9 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Hüsnü Bozarslan yönetimindeki 78 DB 199 plakalı otomobile Caner Yamaç yönetimindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Namal Kavşağı'nda arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Tuncer Koca yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:16 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:25:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]