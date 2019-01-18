Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
9 dakika önce
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karabük
'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu
'dan Karabük istikametine giden Hüsnü Bozarslan yönetimindeki 78 DB 199 plakalı otomobile Caner Yamaç yönetimindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Namal Kavşağı'nda arkadan çarptı.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Tuncer Koca yaralandı.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:16 Kaynak: AA
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