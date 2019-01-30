Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

54 dakika önce

Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Ö. (48) yönetimindeki 78 SK 052 plakalı otomobile Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Balıklar Kayası mevkisinde kırmızı ışıkta beklediği sırada Murat D. (44) idaresindeki 16 ABE 750 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ayten (43) ve Hilal Ö. (12) ile otobüste bulunan Muhammed İ. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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