Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Karabük- Ankara karayolunda meydana geldi. Sezer G. (22), 78 YD 735 plakalı aracı ile Ankara istikametine seyir halindeyken aracının hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sezer G., Karabük Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kazada, Bahattin Ü. 34 ZS 6924 plakalı otomobiliyle Karabük'ten Eskipazar ilçesine seyir halindeyken yoldan çıkarak toprak zemine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Bahattin Ü. ve araçta bulunan Ünal Ş. yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken tedavileri sürüyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Ankara, Karabük, 3. Sayfa
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