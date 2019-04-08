Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

21 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Kemal Güneş yönetimindeki 06 BHJ 907 plakalı cip ile Ali Yılmaz idaresindeki 78 AV 025 plakalı otomobil, Cumayanı köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler Güneş ve Yılmaz ile cipte bulunan Erol Geyik yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır hasar gören otomobilin sürücüsü Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:31 Kaynak: AA

Ankara, Karabük, Güncel
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