Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karabük
'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu
ilçesinden Karabük'e gelen S.Ş.nin kullandığı 78 SR 104 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.B. yönetimindeki 37 SP 138 plakalı otomobil ile Balıklar Kayası mevkinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ş. ve K.B. yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika kapalı kalan Safranbolu-Karabük kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:32 Kaynak: AA
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