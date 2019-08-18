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Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

53 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük istikametine gelen Sinan A. yönetimindeki 34 ZA 6847 plakalı otomobil, Çevrikköprü mevkisinde devrildi.
Ters dönen otomobilde bulunan Hatice Ç. yaralandı.
Bu sırada takla atan otomobilin arkasından gelen Erdal K. idaresindeki 34 YK 0087 plakalı hafif ticari araç da kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Zerrin K. (38), Sümeyye K. (5) ve Sinem K. (7) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:06 Kaynak: AA
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