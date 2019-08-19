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Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

59 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara'ya giden E.Y. (32) yönetimindeki 34 RYL 69 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı'nda, Ö.Ö'nün (20) kullandığı 10 V 3216 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü E.Y. ve yanında bulunan Ö.A.Y. (30) ile Z.Y. (1), diğer sürücü Ö.Ö. ve yanındaki V.Ö. (44) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Eskipazar, Karabük, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:10 Kaynak: AA
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