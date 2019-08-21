Karabük'te trafik kazası: 7'si aynı aileden 8 kişi yaralandı

KARABÜK'te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-755 Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Rahmi Göksu (46), yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Bilal C (30) yönetimindeki 78 BS 770 plakalı TIR ile çarpıştı. Bankete çarparak durabilen TIR'ın şoförü Bilal C. ile otomobil sürücüsü Rahmi Göksü ve ailesi Fatoş (41), Halime (37), Cansu Tuğba (15), Büşra (13), Bersu (8) ve Talha Göksu (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.