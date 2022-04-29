Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

29.04.2022 18:39

Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İl merkezinden Safranbolu istikametine seyreden Mustafa U'nun kullandığı 06 JJ 304 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Satılmış K. idaresindeki 06 BVU 036 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, kaldırımdaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler Mustafa U. ve Satılmış K. ile araçlardan birinde bulunan Özlem A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Trafik kazasında 2 kişi yaralandı Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:51 İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:00:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement