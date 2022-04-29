Son dakika: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İl merkezinden Safranbolu istikametine seyreden Mustafa U'nun kullandığı 06 JJ 304 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Satılmış K. idaresindeki 06 BVU 036 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, kaldırımdaki ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada, sürücüler Mustafa U. ve Satılmış K. ile araçlardan birinde bulunan Özlem A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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