Karabük'te trafik kazasında ölen baba-oğul, son yolculuğa uğurlanıyor - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba-oğul için cenaze namazı kılındı.
Yaşar Sancaktar (56) ve oğlu Yusuf Sancaktar'ın (26) Eflani İlçe Entegre Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, Merkez Yukarı Camisi'ne getirildi.
Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Yaşar ve Yusuf Sancaktar'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından yarın defnedilmek üzere Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gönderildi.
Cenaze törenine, Yaşar ve Yusuf Sancaktar'ın yakınlarının yanı sıra Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve vatandaşlar katıldı.
Yaşar Sancaktar idaresindeki 37 ABL 556 plakalı otomobil, Eflani- Pınarbaşı kara yolunda Raşit Koçoğlu (65) yönetimindeki 37 JA 207 plakalı pikap ile çarpışmış, kazada otomobilin sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde, yanındaki oğlu Yusuf Sancaktar ise hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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