Karabük'te traktör ve otomobil çarpıştı - Son Dakika

Karabük'te traktör ve otomobil çarpıştı

21.10.2020 23:52
Karabük'te traktör ve otomobil çarpıştı, System.String[]

Karabük'te traktör ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Karabük'te traktör ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar-Karabük karayolunda meydana geldi. M.B. idaresindeki 78 AJ 834 plakalı traktör Organize Sanayii istikametine dönmek istediği esnada aynı istikamette seyreden İ.D. idaresindeki 78 AAS 621 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Karabük'te traktör ve otomobil çarpıştı
Karabük'te traktör ve otomobil çarpıştı

Otomobil, Traktör, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te traktör ve otomobil çarpıştı - Son Dakika

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