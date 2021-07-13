Karabük'te traktörle çarpışan otomobildeki yabancı uyruklu iki kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.
Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Mustafa G. yönetimindeki 34 YM 5757 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Şenol Ç. idaresindeki 78 AD 626 plakalı traktör ile Sarıahmetli köyü mevkiinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile ön tarafı kopan traktörün sürücüsü yere düşerken, otomobilde bulunan Tacakistan uyruklu Güzal A. ve İzzet Ş. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri taraflıdan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolda önlem alan jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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