Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Emine Avcı yönetimindeki traktör, Kehler köyü Ağabey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

Kazada, aracın römorkunda bulunanlardan Şehriye Oral (59) hayatını kaybetti, Adile Ertuğrul (46) ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertuğrul'u, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Oral'ın cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.