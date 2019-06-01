Son Dakika Haberleri: Karabük'te "Tu¨rkiye Huzur ve Trafik" uygulaması
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Karabük'te "Tu¨rkiye Huzur ve Trafik" uygulaması

36 dakika önce

Karabük'te emniyet birimlerince gerçekleştirilen "Huzur ve Trafik" uygulamasında aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te
Karabük'te emniyet birimlerince gerçekleştirilen "Huzur ve Trafik" uygulamasında aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı o¨ncesinde vatandas¸ların gu¨venli bir s¸ekilde seyahat edebilmeleri, alıs¸veris¸lerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur ic¸erisinde gec¸irebilmeleri amacıyla yurt genelinde kamu kurum ve kurulus¸ları, stratejik o¨neme haiz bo¨lgeler ile o¨zellikle vatandas¸ların yogˆun olarak bulundukları yerlerde "Huzur ve Trafik" uygulaması yapıldı.
Bu kapsamda Karabük'te yapılan uygulamalarda, 178 personel görev yaptı.
Toplam bin 111 kişi sorgulandı, aranan 10 kişi yakalandı. 3 bakaya şahsa işlem yapıldı, 60 iş yeri ve 33 park bahçe kontrol edildi, 3 şahsa "kumar" oynamaktan 960 lira idari yaptırım kararı uygulandı, bir iş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca 632 araç kontrol edildi, 40 araç sürücüsüne değişik maddelerden 17 bin 376 lira idari yaptırım cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Karabük, Huzur, Güncel
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