Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tünelde önlem alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü ile yanındaki Güldane (33), Bedirhan (14) ve Cemre Nur Y. (5) yaralandı.

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