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Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

28.11.2021 15:48

Karabük'te otomobilin tünel duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin tünel duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak istikametinden Karabük'e gelen Muhammed Y. (38) yönetimindeki 67 NY 345 plakalı otomobil, Yalnızca Tüneli içinde duvara çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki Güldane (33), Bedirhan (14) ve Cemre Nur Y. (5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tünelde önlem alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Zonguldak, Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tünel duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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