Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

12.06.2022 21:40

Karabük'te tünelde devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'te tünelde devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Şaban A. (48) yönetimindeki 34 EN 8818 plakalı hafif ticari araç, Karabük- Yenice kara yolu Yalnızca Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Gülden A. (42), Mebagül A. (14), Melinay A. (12) ve Muhammed Ömer A. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tünelde devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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