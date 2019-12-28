Karabük'te 'Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü' kuruluyor - Son Dakika

Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Börekçi, Karabük'te Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü'nün kurulacağını söyledi.



Uzun zamandır süren altyapı çalışmalarının tamamlandığı, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün tanım ve ölçütleri esas alınarak, Karabük'te "Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü" kurma çalışmaları başladı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Börekçi, "Türkiye Turizm Stratejisi-2023'ün öngördüğü hedeflere Ulaşma çalışmalarında dağılmış durumda bulunan sağlık, termal,yayla, kış ve doğa sporları ve kültürel açıdan önemli yer ve yerleşmelerin tek tek ele alınmasından çok bunların birbirleriyle ve Safranbolu ile entegrasyonu sayesinde daha cazip ve daha güçlü alternatif varış noktaları ve güzergahlar oluşturularak, Türkiye turizm verilerinde başlığı açılan 16 fasıldan en az 12 fasıl turizm çeşitliliğinin ilimizde yapılması sağlanacaktır" dedi.



Börekçi, güçlü bir turizm güzergahı ve bölgesel varış noktasının oluşturulması ile bu bölgelerin içinde zayıf kalan yerleşmelerin kültür, el sanatları, yeme içme tesisleri ve konaklama imkanları ile kentin güçleneceğini kaydederek, "Güçlü bir destinasyon oluşumu ile ilimize genel turistlerin en az 2,5- ila 4 gün arasında konaklama yolları bulunmaya çalışılacaktır. İlimizin yönünün Turizme dönmesi yolunda yapılacak çalışmalar bölge yaşayanlarına umut olacaktır. Yeni yatırım alanlarının açılması, yeni işkollarının oluşması, yeni çalışma fırsatlarının oluşması ile bölgemizde ilerleyen yıllarda karamsarlıktan kurtulma ve çıkış yolları bulunacaktır. Turizmle ilgili tüm paydaşlar tek tek ziyaret edilecek, çalışma anlatılacak ve ben değil biz diyebilen bir anlayışla 2020 Ocak ayı itibariyle ziyaretler tamamlanarak 2020 Şubat ayı itibariyle Çalıştay tertip edilecek ve yönetim oluşturulacaktır" diye konuştu.



Ayrıca Börekçi şu ifadelere yer verdi: "Yapılacak bu ziyaretler süresince her yöremizin turizme katkı sağlayan özellikleri tespit edilerek yeni oluşacak plana önerme verileri hazırlanarak, Bölgemizde Turizme dayalı sektörel alanların büyütülmesi, ilimizin gelişmesine ve işsizliğin giderilmesine katkı sağlayacak ve Yeni ufuklar ve yeni umutların oluşmasına imkan sağlayacaktır. Tüm il yaşayanları ve mensup hissedenlerini çalışmalarımızda destek ve verecekleri katkılarla yanımızda bekliyoruz." - KARABÜK