Son Dakika › Güncel › Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı
6 saat önce
Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Koonavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:10 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak