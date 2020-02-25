Karabük'te "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 'Türkmenistan Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Karabük'te "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde, "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25'inci Yılı" kapsamında "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi.

Karabük'te

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde, " Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25'inci Yılı" kapsamında "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, uluslararası düzeyde 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler kararıyla Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsüne kavuştuğunu söyledi.

Aralık ayında "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25'inci Yılı"nın kutlanacağını anlatan Amanlıyev, "Türkmenistan'ın tarafsızlığından bahsederken, o dönemde Birleşmiş Milletler üyesi olan 185 ülkenin tamamının bu statüyü, ülkemizin bu uluslararası hukuk derecesini desteklemiş olduğunu belirtmemiz lazım." dedi.

Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünün önemine değinen İşankuli Amanlıyev, "Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünden bahsederken bunun 3 boyutunu belirtmemiz lazım. Bunlardan 1'incisi barış, 2'ncisi güvenlik, 3'üncüsü ise sürdürülebilir gelişme, kalkınma hususlarıdır. Bu konularda da ülkemiz gerekli çalışmaları yapmaktadır." diye konuştu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, KBÜ'de öğrenim gören Türkmen öğrenciler ülkelerine özgü kıyafetleri, şiirleri, müzikleri ve dansları sergiledi.

Etkinlik kapsamında açılan Türkmenistan ile ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi de gezildi.

Türkmenistan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi
Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]