Son Dakika Haberleri: Karabük'te Typ Kapsamında 300 İşçi Alınacak

Karabük'te Typ Kapsamında 300 İşçi Alınacak

24 dakika önce

Karabük Valiliği, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurumlarına geçici olmak üzere 300 kişinin alınacağını duyurdu.

Karabük'te Typ Kapsamında 300 İşçi Alınacak, System.String[]
Karabük Valiliği, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurumlarına geçici olmak üzere 300 kişinin alınacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "18 - 22 Mart tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından 2 Nisan 2019 tarihinde Noter huzurunda çekilecek kura ile Belediyeler, Orman İşletmesi, Özel İdare, Kaymakamlıklar, Müftülük, Karabük Üniversitesi, KYK ihtiyaçları için 300 kişi 6 ay süre ile Toplum Yararına Programına katılacaklar. 8 Nisan 2019 tarihinde işe başlayacak ve Ekim 2019'a kadar devam edecek program ile çalışanlara, çalışma süresi boyunca Asgari ücret üzerinden aylık ücret ve Asgari Geçim İndiriminin yanı sıra 4/A kapsamında SGK primleri devlet tarafından ödenecek" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:23 Kaynak: İHA

Ekonomi
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