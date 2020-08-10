Karabük'te TYP kapsamında 524 kişi işe alınacak - Son Dakika

Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 425'i temizlik, 99'u güvenlik görevlisi olmak üzere 524 geçici personel alınacak.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanaati ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda, Karabük adına açılan 524 kişilik TYP başvurularının 11-15 Ağustos tarihlerinde, İŞKUR e-şube ile Alo 170 üzerinden alınacağını söyledi.

Başvuru yapacak kişilerin belirtilen şartları detaylıca incelemesi gerektiğini belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, halk sağlığını da dikkate alarak başvurular sadece İŞKUR e-şube ve Alo 170 üzerinden yapılabilecek. Kurumdan ayrıca başvuru alınmayacaktır. Programa başvuru yapacak adaylarda, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinde sigortalı çalışan ve vergi mükellefi olmamak, emekli, malul aylığı almıyor olmak, Karabük il genelinde ikamet ediyor olmak ve Açık Öğretim Üniversitesi ve açık lise öğrencileri hariç öğrenci olmamak şartları aranacak."

Çalış, başvuranların noter kurasının 19 Ağustos'ta çekileceğini, asil seçilen kişilerin ise 25 Ağustos'ta belirtilen okullarda TYP kapsamında çalışmaya başlayacağını sözlerine ekledi.