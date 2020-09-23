TYP kapsamında 524 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Karabük'te Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 524 kişi istihdam edilecek.

İŞKUR aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Okullarda görevlendirilmek üzere 3 bin 454 başvuru arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 524 kişi ve yedek isimler belirlendi.